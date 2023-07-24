2,5 млн просмотров: Снятый в зоне СВО клип Shaman "Мой бой" возглавил тренды YouTube

Клип популярного певца Ярослава Дронова (Shaman) на его новую песню под названием "Мой бой" за три дня набрал 2,5 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что клип занимает первое место среди музыкальных видео в разделе "В тренде" в YouTube. Так, на данный момент счётчик просмотров на площадке показывает 2 566 001.

Новый клип на песню "Мой бой" певец снял в рамках благотворительного тура по городам Новороссии. В его основу легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне спецоперации, реальная боевая хроника и съёмки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе и других населённых пунктах. За первые сутки клип посмотрели более миллиона раз.