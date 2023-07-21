Снятый в зоне СВО клип Shaman "Мой бой" за сутки посмотрели более миллиона раз
Клип Shaman на песню "Мой бой" собрал более 1 млн просмотров за сутки на YouTube
Новый клип певца Ярослава Дронова (Shaman) на песню "Мой бой" всего за сутки посмотрели более миллиона раз, видео поднялось на второе место трендов YouTube.
Так, на данный момент счётчик просмотров на площадке показывает 1 125 982 просмотра.
Напомним, в своём новом клипе "Мой бой" Shaman рассказывает о силе духа солдата, который верит в любовь, дружбу и честь, а также не боится трудностей и с достоинством их преодолевает. В монтаже используются кадры из зоны проведения СВО: на экране то и дело мелькают российские военнослужащие, медики, военные журналисты, а также фрагменты благотворительного тура артиста по новым регионам.
Ранее Shaman заявил, что концерты в новых регионах России сопровождались "высокой эмоциональной нагрузкой". По словам артиста, каждая поездка в зону СВО является для него настоящим испытанием.
ТАСС / Метцель Михаил