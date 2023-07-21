Снятый в зоне СВО клип Shaman "Мой бой" за сутки посмотрели более миллиона раз

Новый клип певца Ярослава Дронова (Shaman) на песню "Мой бой" всего за сутки посмотрели более миллиона раз, видео поднялось на второе место трендов YouTube.

Напомним, в своём новом клипе "Мой бой" Shaman рассказывает о силе духа солдата, который верит в любовь, дружбу и честь, а также не боится трудностей и с достоинством их преодолевает. В монтаже используются кадры из зоны проведения СВО: на экране то и дело мелькают российские военнослужащие, медики, военные журналисты, а также фрагменты благотворительного тура артиста по новым регионам.