Песков рассказал об отношении Путина к творчеству Shaman

Президент России Владимир Путин положительно воспринимает творчество артистов на тему специальной военной операции, в том числе новую песню "Мой бой" популярного исполнителя Shaman. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. И действительно отрадно наблюдать, что многие пишут стихи и песни, исполняют их. Это очень важно для поднятия патриотического духа", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в России так было всегда и отрадно видеть, что эта традиция продолжается. Также Песков отметил, что сам положительно относится к подобному творчеству.