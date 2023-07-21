Песков рассказал об отношении Путина к творчеству Shaman
Песков: Путин по-доброму относится к творчеству об СВО, включая песни Shaman
Президент России Владимир Путин положительно воспринимает творчество артистов на тему специальной военной операции, в том числе новую песню "Мой бой" популярного исполнителя Shaman. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. И действительно отрадно наблюдать, что многие пишут стихи и песни, исполняют их. Это очень важно для поднятия патриотического духа", — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что в России так было всегда и отрадно видеть, что эта традиция продолжается. Также Песков отметил, что сам положительно относится к подобному творчеству.
Напомним, ранее в Сети появился новый клип Shaman на песню "Мой бой", который певец снял в рамках благотворительного тура по городам Новороссии. В его основу легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съёмки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника.
ТАСС / Сергей Карпухин