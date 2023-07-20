В Госдуме выступили за разрыв отношений с Канадой на фоне санкций против Пригожина и Shaman

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв оценил необходимость введения санкций против канадских звёзд в ответ на рестрикции Оттавы в отношении российских звёзд, включая певца Shaman (Ярослав Дронов) и продюсера Иосифа Пригожина.

"Можно запретить даже кленовый сироп да и сами листья клёна, только вот выходцы из Канады нас и до начала спецоперации не особо жаловали своим присутствием. Страна признана недружественной, и есть за что — там одна из мощнейших в мире украинских националистических диаспор, которая реально влияет на политику государства", — заметил парламентарий.

Журавлёв уверен, что персональные санкции против актёров и певцов — это картинка для публики, "отвечать нужно асимметрично и можно бы в экономической плоскости". Он отметил, что у Москвы с Оттавой и раньше не особо складывалась торговля, а после СВО там и вовсе отказались от российских товаров.

"Остаётся только разрыв дипломатических отношений — зачем они вообще нам нужны, если никаких других связей нет и не предвидится", — заключил депутат.