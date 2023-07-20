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20 июля, 18:49

В Госдуме выступили за разрыв отношений с Канадой на фоне санкций против Пригожина и Shaman

Депутат Журавлёв: Отвечать на санкции Канады нужно в экономической плоскости

<p>Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NXreSAXf1V8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shaman</a></p>

Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © YouTube / Shaman

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв оценил необходимость введения санкций против канадских звёзд в ответ на рестрикции Оттавы в отношении российских звёзд, включая певца Shaman (Ярослав Дронов) и продюсера Иосифа Пригожина.

"Можно запретить даже кленовый сироп да и сами листья клёна, только вот выходцы из Канады нас и до начала спецоперации не особо жаловали своим присутствием. Страна признана недружественной, и есть за что — там одна из мощнейших в мире украинских националистических диаспор, которая реально влияет на политику государства", — заметил парламентарий.

Журавлёв уверен, что персональные санкции против актёров и певцов — это картинка для публики, "отвечать нужно асимметрично и можно бы в экономической плоскости". Он отметил, что у Москвы с Оттавой и раньше не особо складывалась торговля, а после СВО там и вовсе отказались от российских товаров.

"Остаётся только разрыв дипломатических отношений — зачем они вообще нам нужны, если никаких других связей нет и не предвидится", — заключил депутат.

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Напомним, в канадский блэк-лист сегодня попали 39 физических и 25 юрлиц, среди них — Филипп Киркоров, SHAMAN, Иосиф Пригожин. Продюсер отметил, что это типичная "демократия по-западному": запрещать всё, что можно запретить. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил шаги Оттавы.

Ольга Годуненко
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