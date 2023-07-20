Канада ввела санкции против Пригожина, Киркорова и SHAMAN

Канада расширила антироссийские санкции, добавив в список 39 физических и 25 юридических лиц. В частности, ограничения коснулись продюсера Иосифа Пригожина, певцов SHAMAN и Филиппа Киркорова.

Под санкции подпали также российские банки, платёжная система "Мир", сотовые операторы, лица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой, Минкультуры РФ и Минобрнауки, а также министры Ольга Любимова и Валерий Фальков.

Часть чёрного списка составляют деятели культуры: Иосиф Пригожин (не исключено, что Оттава перепутала его с владельцем ЧВК "Вагнер"), его супруга – певица Валерия, актёры Дмитрий Харатьян и Иван Охлобыстин, режиссёр Никита Михалков, певцы SHAMAN и Филипп Киркоров.

Кстати, Пригожин отреагировал на новость философски: "Ну ввели и ввели".

"Им ничего не остаётся делать, как сводить счёты с людьми, имеющими отношение к творчеству. По большому счёту, это и есть "демократия". Самый главный лозунг и формула: запрещать въезжать или выезжать, путешествовать. Как раз то, о чём гласит демократия, — свобода передвижения, свобода мнения, свобода мысли. Я поздравляю такую "демократию" и её представителей", — сказал продюсер в беседе с RT.