Канада ввела санкции против Пригожина, Киркорова и SHAMAN
Канада ввела санкции против 39 физических и 25 юрлиц из России
Канада расширила антироссийские санкции, добавив в список 39 физических и 25 юридических лиц. В частности, ограничения коснулись продюсера Иосифа Пригожина, певцов SHAMAN и Филиппа Киркорова.
Под санкции подпали также российские банки, платёжная система "Мир", сотовые операторы, лица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой, Минкультуры РФ и Минобрнауки, а также министры Ольга Любимова и Валерий Фальков.
Часть чёрного списка составляют деятели культуры: Иосиф Пригожин (не исключено, что Оттава перепутала его с владельцем ЧВК "Вагнер"), его супруга – певица Валерия, актёры Дмитрий Харатьян и Иван Охлобыстин, режиссёр Никита Михалков, певцы SHAMAN и Филипп Киркоров.
Кстати, Пригожин отреагировал на новость философски: "Ну ввели и ввели".
"Им ничего не остаётся делать, как сводить счёты с людьми, имеющими отношение к творчеству. По большому счёту, это и есть "демократия". Самый главный лозунг и формула: запрещать въезжать или выезжать, путешествовать. Как раз то, о чём гласит демократия, — свобода передвижения, свобода мнения, свобода мысли. Я поздравляю такую "демократию" и её представителей", — сказал продюсер в беседе с RT.
А на днях Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", находящегося в Крыму. Ограничения также введены в отношении 13 граждан РФ, среди которых — министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.
ТАСС / Тараканов Вадим / Гердо Владимир / Жабриков Владимир