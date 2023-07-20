Австралия ввела санкции против Москальковой, Турчака и ряда российских компаний

Австралия ввела санкции против ряда российских организаций, а также граждан РФ и Белоруссии, сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг. Речь идёт о 35 предприятиях оборонного, технологического и энергетического секторов, "имеющих важное экономическое и стратегическое значение", и 10 лицах, поддержавших спецоперацию на Украине.

Так, утверждает глава внешнеполитического ведомства, эти компании поставляют передовые технологии, электронику и оборудование ВС России, а также занимаются атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов.

Что касается отдельных лиц, то под финансовые ограничения подпали вице-премьер РФ Андрей Белоусов, его коллега Дмитрий Чернышенко, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, а также гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин и гендиректор холдинга "Вертолёты России" Николай Колесов.