Австралия ввела санкции против Москальковой, Турчака и ряда российских компаний
Австралия ввела санкции против 35 российских организаций
Австралия ввела санкции против ряда российских организаций, а также граждан РФ и Белоруссии, сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг. Речь идёт о 35 предприятиях оборонного, технологического и энергетического секторов, "имеющих важное экономическое и стратегическое значение", и 10 лицах, поддержавших спецоперацию на Украине.
Так, утверждает глава внешнеполитического ведомства, эти компании поставляют передовые технологии, электронику и оборудование ВС России, а также занимаются атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов.
Что касается отдельных лиц, то под финансовые ограничения подпали вице-премьер РФ Андрей Белоусов, его коллега Дмитрий Чернышенко, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, а также гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин и гендиректор холдинга "Вертолёты России" Николай Колесов.
Ранее Южная Корея ввела санкции против россиянина за, как утверждается, спонсирование ядерной программы КНДР. По данным Сеула, в этих целях мужчина открыл несколько организаций в Монголии и Владивостоке.
ТАСС / Сергей Фадеичев