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19 июля, 10:53

В Кремле отреагировали на сообщения, что США введут санкции против Киргизии

Песков — о санкциях США против Бишкека: Будем развивать отношения с Киргизией

Россия продолжит развивать отношения с Киргизией, даже если США введут санкции против этой бывшей советской республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможных рисках для торгово-экономических отношений между Москвой и Бишкеком при введении Штатами таких ограничений.

"Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

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Ранее газета The Washington Post сообщила, что США готовят санкции против Киргизии, чтобы она прекратила торговлю с Россией. Предполагается, что их могут обнародовать до 23 июля.

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Shutterstock

Александр Юнашев
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