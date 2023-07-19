В Кремле отреагировали на сообщения, что США введут санкции против Киргизии

Россия продолжит развивать отношения с Киргизией, даже если США введут санкции против этой бывшей советской республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможных рисках для торгово-экономических отношений между Москвой и Бишкеком при введении Штатами таких ограничений.

"Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.