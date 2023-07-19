В Кремле отреагировали на сообщения, что США введут санкции против Киргизии
Песков — о санкциях США против Бишкека: Будем развивать отношения с Киргизией
Россия продолжит развивать отношения с Киргизией, даже если США введут санкции против этой бывшей советской республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможных рисках для торгово-экономических отношений между Москвой и Бишкеком при введении Штатами таких ограничений.
"Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что США готовят санкции против Киргизии, чтобы она прекратила торговлю с Россией. Предполагается, что их могут обнародовать до 23 июля.
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