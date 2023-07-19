WP: США готовят санкции против Киргизии, чтобы она прекратила торговлю с РФ
Вашингтон готовит рестрикции, чтобы вынудить Бишкек прекратить якобы осуществляющийся экспорт в РФ подсанкционных технологических и военных товаров. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на осведомлённых американских чиновников.
"Администрация [президента США Джо] Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю", — указывается в публикации.
Санкции против Киргизии могут обнародовать до 23 июля. Подтолкнули Белый дом к их подготовке "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.
Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что Германия, Франция и Великобритания сильнее прочих стран Европы пострадали от антироссийских санкций. По его словам, Берлин потерял надежды на своё безусловное европейское лидерство, которое было у него при канцлере Ангеле Меркель.
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