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29 июня, 13:03

Путин обратил внимание на разочарование недругов жизнью России под санкциями

Путин: В России нет пустых полок в магазинах вопреки надеждам некоторых стран

<p>Президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ. Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ. Фото © LIFE / Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" обратил внимание на разрушенные надежды западных стран из-за жизни страны под санкциями. По его мнению, там надеялись увидеть пустые полки после ухода зарубежных брендов, но обсчитались.

Глава государства отметил, что крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки после введения ограничений задействовали свои возможности для продвижения отечественных брендов. И неслучайно многие компании поддержали этот конкурс.

"Не потому, что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись", — высказал своё мнение Путин.

Немецкого журналиста потрясла жизнь россиян под санкциями

Немецкого журналиста потрясла жизнь россиян под санкциями

Ранее Путин заявил, что иностранные компании вытесняли российские за счёт агрессивной рекламы и умения уходить от норм Всемирной торговой организации. А ВТО попросту это игнорирует.

Александр Юнашев
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