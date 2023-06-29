Путин обратил внимание на разочарование недругов жизнью России под санкциями

Президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" обратил внимание на разрушенные надежды западных стран из-за жизни страны под санкциями. По его мнению, там надеялись увидеть пустые полки после ухода зарубежных брендов, но обсчитались.

"Не потому, что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись", — высказал своё мнение Путин.