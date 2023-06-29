Путин разоблачил хитрые трюки иностранных брендов в России
Путин: Иностранные компании вытесняли российские за счёт агрессивной рекламы
Президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ. Фото © LIFE / Андрей Тишин
Президент РФ Владимир Путин считает, что на протяжении долгих лет крупным иностранным компаниям удавалось вытеснять российских конкурентов с нашего рынка за счёт агрессивной рекламы и умения уходить от норм Всемирной торговой организации (ВТО). Своим видением он поделился на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
"На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании, по сути, вытесняли нашу отечественную продукцию, причём далеко не всегда за счёт качества и цены, а за счёт агрессивной рекламы и за счёт, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили. А там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее", — пояснил глава государства.
Он обратил внимание на то, что ВТО попросту игнорирует хитрые трюки иностранцев, поскольку зарубежные коллеги очень хорошо научились находить лазейки в требованиях международной организации.
Ранее Путин, выступая на этом же форуме, заявил, что сильное и ответственное гражданское общество — это основа суверенитета нашей страны. Глава государства отметил, что сегодня значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина РФ.