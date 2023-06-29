Путин разоблачил хитрые трюки иностранных брендов в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что на протяжении долгих лет крупным иностранным компаниям удавалось вытеснять российских конкурентов с нашего рынка за счёт агрессивной рекламы и умения уходить от норм Всемирной торговой организации (ВТО). Своим видением он поделился на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

"На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании, по сути, вытесняли нашу отечественную продукцию, причём далеко не всегда за счёт качества и цены, а за счёт агрессивной рекламы и за счёт, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили. А там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее", — пояснил глава государства.

Он обратил внимание на то, что ВТО попросту игнорирует хитрые трюки иностранцев, поскольку зарубежные коллеги очень хорошо научились находить лазейки в требованиях международной организации.