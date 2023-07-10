Экономист назвал три страны в Европе, больше других пострадавшие от антироссийских санкций

Германия, Франция и Великобритания сильнее прочих стран Европы пострадали от антироссийских санкций. Об этом рассказал экономист и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Больше всего пострадала Германия. Там разыгралась инфляция. Падение темпов роста вплоть до назревающей рецессии, что для Германии нехарактерно. Она может показывать низкие темпы роста, но до рецессии там доходило редко. Но Германия потеряла надежды на своё безусловное европейское лидерство, которое у неё было при Ангеле Меркель", — объяснил экономист в беседе с Ura.ru.

Экономическое положение Великобритании — помимо отдачи от наложенных на Россию санкций — усугубляется ещё и выходом страны из Европейского союза, отметил эксперт. При этом надежды Лондона на то, что потери удастся компенсировать за счёт связей с США, не оправдались.

Что касается Франции, то вспыхнувшие недавно по всей стране погромы являются отражением не только социальных, но и экономических проблем в государстве, подчеркнул Беляев. Если бы эти проблемы отсутствовали, то инцидент с застреленным полицейским молодым человеком не стал бы триггером для массовых беспорядков, а привёл бы как максимум к локальному протесту.