Страны начали возвращать своё золото из-за санкций против России

Центральные банки разных стран стали репатриировать собственные запасы золота после введения западных антироссийских санкций и заморозки активов РФ за рубежом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса американской инвестиционной компании Invesco.

Так, свыше 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центральных банков уверены, что уровень инфляции в ближайшие десять лет будет выше, чем в прошедшей декаде. Как говорят эксперты, заморозка почти половины золотовалютных резервов России на сумму 640 миллиардов долларов в 2022 году создала прецедент, тем самым встревожив большую часть мировых центробанков.

Вместе с тем 60% опрошенных отметили, что из-за действий Запада привлекательность золота сильно увеличилась. А 68% респондентов заявили, что даже стали хранить золото у себя (в 2020 году этот показатель составлял около половины). Как уточняется в материале, сложная геополитическая обстановка спровоцировала возвращение золота некоторыми ЦБ обратно в свою страну с целью удержания его как актива-убежища.