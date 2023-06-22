Хранящиеся у россиян золотые украшения оценили в триллионы рублей

Россияне хранят дома золотые изделия на триллионы рублей, следует из данных финтех-оператора розничного рынка физического золота Goldex, их публикуют РИА "Новости".

Так, 40% опрошенных оценивают свои драгоценные накопления в более чем 100 тысяч рублей, лишь 9% пользуются всеми предметами из своей коллекции, а 18% — одним-двумя из них. В то же время каждый второй заявил о готовности продать украшения.

Кроме того, 70% изделий были куплены россиянами в магазине или получены в подарок, 12% приобретены в ломбарде или банке, а 9,4% приняты по наследству. Ещё около 3,5% золота попало к ним случайно и столько же — из рук частных владельцев или с аукционов.

Всего у граждан России, показало исследование, на руках сотни миллионов украшений на общую сумму в более чем три триллиона рублей.