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22 июня, 12:55

Хранящиеся у россиян золотые украшения оценили в триллионы рублей

Исследование Goldex: Россияне хранят дома золота на три триллиона рублей

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Россияне хранят дома золотые изделия на триллионы рублей, следует из данных финтех-оператора розничного рынка физического золота Goldex, их публикуют РИА "Новости".

Так, 40% опрошенных оценивают свои драгоценные накопления в более чем 100 тысяч рублей, лишь 9% пользуются всеми предметами из своей коллекции, а 18% — одним-двумя из них. В то же время каждый второй заявил о готовности продать украшения.

Кроме того, 70% изделий были куплены россиянами в магазине или получены в подарок, 12% приобретены в ломбарде или банке, а 9,4% приняты по наследству. Ещё около 3,5% золота попало к ним случайно и столько же — из рук частных владельцев или с аукционов.

Всего у граждан России, показало исследование, на руках сотни миллионов украшений на общую сумму в более чем три триллиона рублей.

Россияне рассказали, как часто подрабатывают и куда тратят полученные деньги

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Другое исследование показало, как россияне проводят время на даче. Выяснилось, что для большинства из них фазенда — это "отдых и релакс". Любители же поработать на загородном участке оказались в меньшинстве.

Матвей Константинов
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