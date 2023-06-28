Сеул ввёл санкции против россиянина и его компаний из-за ядерной программы КНДР

Южная Корея ввела односторонние санкции против россиянина корейского происхождения, который участвовал в финансировании программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения. Об этом сообщает МИД Республики Корея.

По данным ведомства, Цой Чон Кон из России был внесён в санкционный список Сеула в числе четырёх лиц — двух физических и двух юридических. По мнению южнокорейской стороны, Цой Чон Кон организовал на территории Монголии компанию Hanne Ulaan LCC для спонсирования оружейных программ Пхеньяна. Также он создал торговую фирму Epsilon в рамках инвестиционного партнёрства с главой филиала банка КНДР Foreign Trade Bank Со Меном во Владивостоке.