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28 июня, 05:07

Сеул ввёл санкции против россиянина и его компаний из-за ядерной программы КНДР

Южная Корея ввела односторонние санкции против россиянина корейского происхождения, который участвовал в финансировании программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения. Об этом сообщает МИД Республики Корея.

По данным ведомства, Цой Чон Кон из России был внесён в санкционный список Сеула в числе четырёх лиц — двух физических и двух юридических. По мнению южнокорейской стороны, Цой Чон Кон организовал на территории Монголии компанию Hanne Ulaan LCC для спонсирования оружейных программ Пхеньяна. Также он создал торговую фирму Epsilon в рамках инвестиционного партнёрства с главой филиала банка КНДР Foreign Trade Bank Со Меном во Владивостоке.

Южная Корея ограничит экспорт в Россию автодеталей, сапфиров и рубинов

Южная Корея ограничит экспорт в Россию автодеталей, сапфиров и рубинов

Ранее Лайф писал, что Сеул ввёл санкции в отношении России сразу после начала спецоперации на Украине. В феврале 2022 года Южная Корея запретила экспорт в Россию стратегических материалов. Позже она ввела запреты в области поставок полупроводников, компьютеров, сенсоров, товаров авиационной и космической отраслей.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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