Южная Корея ограничит экспорт в Россию автодеталей, сапфиров и рубинов

Южная Корея подготовила новый список товаров, запрещённых для экспорта в Россию и Белоруссию без специального разрешения правительства. Об этом заявило Министерство торговли страны.

"С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций", — сообщило министерство.

Под санкции подпало промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них, а также сапфиры и рубины. Разрешение на экспорт будет предоставляться лишь в виде исключения некоторым корейским компаниям, которые соответствуют всем требованиям.

Изменения Сеул подготовил ещё 24 февраля, и за прошедшие два месяца они прошли все необходимые законодательные процедуры. При этом компании, получившие разрешение на экспорт до 27 апреля, не будут заново подавать документы.