Южная Корея ограничит экспорт в Россию автодеталей, сапфиров и рубинов
Южная Корея расширит ограничения на экспорт в РФ и Белоруссию на 740 товаров
Южная Корея подготовила новый список товаров, запрещённых для экспорта в Россию и Белоруссию без специального разрешения правительства. Об этом заявило Министерство торговли страны.
"С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций", — сообщило министерство.
Под санкции подпало промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной и химической отраслей, автомобилестроения, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них, а также сапфиры и рубины. Разрешение на экспорт будет предоставляться лишь в виде исключения некоторым корейским компаниям, которые соответствуют всем требованиям.
Изменения Сеул подготовил ещё 24 февраля, и за прошедшие два месяца они прошли все необходимые законодательные процедуры. При этом компании, получившие разрешение на экспорт до 27 апреля, не будут заново подавать документы.
Напомним, Сеул ввёл антироссийские санкции сразу после начала спецоперации на Украине. В феврале прошлого года Южная Корея запретила экспорт в Россию стратегических материалов. Позже она ввела ограничения в области поставок полупроводников, компьютеров, сенсоров, товаров авиационной и космической отраслей.
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