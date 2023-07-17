Британия ввела санкции против детского лагеря "Артек"

Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", находящегося в Крыму. Ограничения также введены в отношении 13 граждан РФ, среди которых — министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова. Данная информация указана на сайте британского правительства.

Кроме детского центра и двух российских министров под новые британские рестрикции также попали глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ограничения введены и против вице-премьера Башкирии Ленары Ивановой, заместителя председателя правительства Подмосковья Вячеслава Духина, а также против уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой.

В список попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимир Коваленко.

Введённые Великобританией ограничения предполагают запрет на въезд в королевство и оказание трастовых услуг. В случае обнаружения активов россиян, попавших в чёрный список, средства будут заморожены.