Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний у нас мир не рухнул

Для российских компаний "мир не рухнул" из-за западных санкций. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг, 29 июня, на пленарном заседании третьего ежегодного форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Глава государства отметил, что на фоне введённых ограничений для российских компаний расширились возможности и освободились новые направления развития, в том числе экспортные.

"Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей", — подчеркнул Путин.