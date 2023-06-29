Регион

Уведомления отключены

29 июня, 12:49

Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний у нас мир не рухнул

Для российских компаний "мир не рухнул" из-за западных санкций. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг, 29 июня, на пленарном заседании третьего ежегодного форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Глава государства отметил, что на фоне введённых ограничений для российских компаний расширились возможности и освободились новые направления развития, в том числе экспортные.

"Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей", подчеркнул Путин.

Путин заявил, что РФ и Белоруссия делают всё для развития иммунитета к санкциям

Путин заявил, что РФ и Белоруссия делают всё для развития иммунитета к санкциям

Ранее Путин рассказал, как россияне реагируют на санкции. По его словам, чем больше ограничений и клеветы появляется в адрес России, тем выше консолидация народа.

Обложка ©

LIFE / Андрей Тишин

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Санкции против России
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров