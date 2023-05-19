Путин рассказал, как россияне реагируют на санкции

Увеличение количества санкций и клеветы в адрес России спровоцировало повышение консолидации общества в нашей стране. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился параметр этой общей консолидации. За пять последних лет он вырос на треть и к началу 2023 года превысил 94%", — отметил президент.