Путин рассказал, как россияне реагируют на санкции
Путин: Чем больше санкций и клеветы в адрес России, тем выше консолидация народа
Увеличение количества санкций и клеветы в адрес России спровоцировало повышение консолидации общества в нашей стране. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился параметр этой общей консолидации. За пять последних лет он вырос на треть и к началу 2023 года превысил 94%", — отметил президент.
Ранее Путин на этом же совещании заявил, что враги России не прекращают попыток атаковать её историю, культуру, духовные ценности. По словам российского лидера, против нас сейчас направлен практически весь арсенал Запада — экономический, военный, политический, также развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда.
Telegram / "Кремль. Новости"