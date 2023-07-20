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20 июля, 16:37

Кремль отреагировал на внесение Иосифа Пригожина и SHAMAN в чёрный список Канады

Песков уличил Канаду в попытке обогнать всех из-за новых санкций против РФ

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Ura.ru / Владимир Жабриков</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Ura.ru / Владимир Жабриков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уличил Канаду в попытке "бежать впереди всех" других стран Запада. Так он прокомментировал внесение в санкционный список Оттавы некоторых отечественных звёзд шоу-бизнеса.

"Канада всё время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый "санкционерщик", — сказал представитель Кремля.

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Ранее сегодня стало известно, что Канада расширила антироссийские санкции, добавив в список 39 физических и 25 юридических лиц. В частности, ограничения коснулись продюсера Иосифа Пригожина, певцов SHAMAN и Филиппа Киркорова.

Андрей Бражников
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