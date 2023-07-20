Кремль отреагировал на внесение Иосифа Пригожина и SHAMAN в чёрный список Канады

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уличил Канаду в попытке "бежать впереди всех" других стран Запада. Так он прокомментировал внесение в санкционный список Оттавы некоторых отечественных звёзд шоу-бизнеса.

"Канада всё время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый "санкционерщик", — сказал представитель Кремля.