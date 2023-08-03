Как понять, что жена завела любовника: 7 верных признаков

Женщины, которые изменили своему супругу, становятся более эмоциональными, а их реакции на происходящее более активными. Кроме того, они выглядят постоянно мечтающими о чём-то и начинают уделять меньше внимания общению в семье. Об этом рассказала психолог Маргарита Алексеева.

Также Алексеева сообщила, что после измены супругу женщина начинает ярче и романтичнее краситься. А в её душевном состоянии начинает сквозить безмятежное равнодушие или полная расслабленность. Обычно это говорит о том, что интрига уже зашла очень далеко, а потому женщина просто не знает, как ей дальше быть, и, будучи лишённой мотивации решать проблему, пускает всё на самотёк.