Как понять, что жена завела любовника: 7 верных признаков
Психолог Алексеева: Изменившая мужу женщина начинает часто витать в облаках
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Женщины, которые изменили своему супругу, становятся более эмоциональными, а их реакции на происходящее более активными. Кроме того, они выглядят постоянно мечтающими о чём-то и начинают уделять меньше внимания общению в семье. Об этом рассказала психолог Маргарита Алексеева.
"Если изменяет женщина, она становится эмоциональнее — чаще и громче смеётся, активнее реагирует на всё происходящее. Бывает, что появляется чувство вины, ведь измена может разрушить семью, из-за чего женщина становится более заботливой. Может теряться в обычных домашних разговорах, будто мыслями не здесь, а витает в облаках", — объяснила психолог в беседе с NEWS.ru.
Также Алексеева сообщила, что после измены супругу женщина начинает ярче и романтичнее краситься. А в её душевном состоянии начинает сквозить безмятежное равнодушие или полная расслабленность. Обычно это говорит о том, что интрига уже зашла очень далеко, а потому женщина просто не знает, как ей дальше быть, и, будучи лишённой мотивации решать проблему, пускает всё на самотёк.
К слову, определить изменщицу можно попытаться по звёздам. Лайф составил рейтинг знаков зодиака, представительницы которых не могут похвастаться верностью в браке.