Паук в доме: Что говорят русские народные поверья о восьминогих гостях

Некоторые виды пауков постоянно проживают в домах людей, рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) Дмитрий Логунов.

По его словам, они называются синатропными и абсолютно безвредны для людей. Всего таких "восьминогих" три — домовой паук (Tegenaria domestica, семейство Agelenidae), паук-сенокосец (Pholcus phalangioides, семейство Pholcidae) и гребненогий паук (Steatoda bipunctata, семейство Theridiidae). Специалист отметил, что "спасать" своих "соседей" не стоит, так как улица попросту убьёт их.

"Согласно древним русским поверьям, если найдёшь паука на платье — это к прибыли, а если паук спустится перед кем-нибудь с потолка, то стоит ожидать неожиданного гостя или хороших вестей", — отметил биолог в беседе с aif.ru.

Большинство из синантропных, добавил Логунов, ведут скрытный образ жизни и предпочитают селиться в тёмных углах, щелях, сараях и других подобных местах. Исключением являются разве что сенокосцы, которые любят потолки и верхние углы помещений.

В старину, например, такие пауки могли селиться даже в красном углу, из-за чего, по всей видимости, и возникло другое поверье: кто задавит паука, тому прощается сорок грехов, потому что он паутиной завешивает иконы. Но в это поверье Логунов не верит.