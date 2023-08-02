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2 августа, 08:53

В лицо или шею: Россиянам рассказали, в каком случае укус насекомого станет смертельным

Врач Шеляков: Укус пчелы, шмеля или осы может стать смертельным

Даже банальный укус пчелы, шмеля или осы может привести к летальному исходу. Об этом россиян предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Насекомое может ужалить в область груди, лица или шеи — словом, туда, где сосредоточено большое количество сосудов. Такое развитие событий может стать фатальным, особенно для аллергиков.

"На самом деле много людей умирает от укуса осы, особенно если укус пришёлся в шею или лицо. Были ситуации, когда люди осуществляли прогулки на велосипеде и осы залетали в рот и жалили прямо в горло", рассказал специалист в беседе с NEWS.ru.

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Ранее Лайф объяснил, почему нельзя чесать место комариного укуса. Так можно разнести яд, который мог попасть на кожу. В случае с комаром это может быть какая-либо инфекция.

Обложка ©

Kirill Pershin / Unsplash

Марина Калегина
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