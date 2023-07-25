"Ни в коем случае": Россиянам объяснили, почему нельзя чесать место комариного укуса
Дерматолог Гайдаш: Расчёсывая место комариного укуса, человек распространяет яд
Место комариного укуса нельзя чесать, так как человек тем самым только распространяет яд по телу. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-онколог Наталия Гайдаш.
"Нельзя расчёсывать место укуса ни в коем случае. Таким образом мы можем разнести яд, если это было жалящее насекомое. Даже если это был просто комар, мы можем занести в ранку инфекцию, которая у нас есть на пальцах или на коже", — отметила она в беседе с радио Sputnik.
По той же причине врач призвала не прикладывать к месту укуса лист подорожника. По словам медика, инфицирование ранки увеличивает срок восстановления с трёх-четырёх дней до месяца. Гайдаш добавила, что после укуса насекомого надо обработать ранку чистой водой, хлоргексидином, мирамистином или фурацилином. Затем можно нанести антигистаминный препарат в виде геля — он поможет убрать зуд.
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