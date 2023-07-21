Россиян предупредили о комарах – переносчиках лихорадки, от которой нет вакцины

Несмотря на то что лихорадка Западного Нила базируется в Египте, заразиться ею можно и в России. Об этом рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, комары – переносчики страшного заболевания могут залетать в ряд южных регионов нашей страны.

В беседе с телеканалом "Звезда" специалист пояснил, что речь идёт о Черноморском побережье России, а также Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской и Волгоградской областях. Обезопасить себя, добавил он, можно с помощью фумигатора, который убьёт всех кровососущих насекомых. Жемчугов предупредил, что у лихорадки Западного Нила есть один опасный симптом.

"Воспаление мозга, особенно это опасно для детей. Летальность довольно высокая. Вакцины пока ещё нет", — сказал иммунолог.