Два человека заразились опасной лихорадкой в Ростовской области из-за комаров-переносчиков

Два случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) зарегистрированы в Ростовской области. У 14% процентов населения двух городов региона и одного района обнаружились антитела к вирусу. Об этом сегодня сообщило региональное отделение Роспотребнадзора на своём официальном сайте.

"В Ростовской области за истёкший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в городе Волгодонске. <…> По результатам исследования, у 13,9% обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила", — сказано в публикации ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что первые заболевания произошли ещё в конце июня. Вирус распространялся благодаря жаре, которая создала благоприятные условия для нападения комаров-переносчиков на людей близ водоёмов. Кроме того, заразиться можно с высокой вероятностью в домах, подвалы которых затоплены, комары выбирают себе такие места для размножения. А ещё эксперты ведомства сообщили, что птицы, особенно виды, относящиеся к околоводному комплексу, тоже участвуют в распространении ЛЗН, являясь своеобразным "резервуаром вируса".