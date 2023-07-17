Никакого аспирина: Россиянам рассказали, как не умереть от "египетской" лихорадки

Лихорадка денге — это вирусное заболевание, его инкубационный период длится от трёх до 14 дней, а острое состояние — около недели. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский. Напомним, что, по мнению ряда экспертов, неизвестная болезнь, вспышка которой произошла в Египте, на самом деле может быть лихорадкой денге.

Собеседник Лайфа уточнил, что первые признаки болезни — гриппоподобные: головная боль, боль в суставах, резкое повышение температуры. Среди других симптомов — тошнота, рвота, диарея, увеличение лимфоузлов, сыпь — как при скарлатине. Специалист призвал при недомогании после возвращения из тропического региона обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Березовский уточнил, что лихорадка денге имеет две формы — классическую и геморрагическую. Опасна именно вторая, поскольку при ней летальность составляет от 1,5 до 23%, а наибольшему риску подвержены пожилые люди старше 60 лет.

"При геморрагической лихорадке денге возникает кровоточивость сосудов, происходит заполнение кровью всех капилляров (в обычном состоянии капилляры человека раскрыты не все одновременно). Поскольку общий объём капилляров превышает объём циркулирующей крови, это вызывает нехватку питания трёх главных органов, отвечающих за нашу жизнедеятельность, — сердца, лёгких, головного мозга, — и шоковое состояние", — указал медик.

По его словам, геморрагическая форма, как правило, возникает при вторичном заражении, поэтому ею чаще болеют местные жители. Как при любом вирусном заболевании, при лихорадке денге нужно пить много жидкости и строго противопоказано применение аспирина и ибупрофена.