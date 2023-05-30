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30 мая, 13:54

В Башкирии зафиксировали первый в этом году случай лихорадки денге

У жителя Уфы диагностировали лихорадку денге. Недавно мужчина вернулся с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.

Там рассказали, что уфимец почувствовал себя плохо уже на следующий день после возвращения домой. Он ощутил недомогание, повышение температуры и головную боль. Житель республики обратился в больницу, где ему и поставили диагноз: лихорадка денге.

"Это первый случай в республике в 2023 году. Заражение вирусом происходит при укусе комарами, которые обитают преимущественно в тропических странах", — сказано в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре посоветовали обязательно интересоваться эпидемиологической обстановкой перед посещением регионов России или стран мира. Для лихорадки денге характерны головная и мышечная боль, светобоязнь, мелкоточечная сыпь и увеличение лимфатических узлов.

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Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, что комары могут переносить смертельно опасные заболевания. Речь идёт в том числе о малярии и жёлтой лихорадке.

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Илья Суриков
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