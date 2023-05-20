Регион

Уведомления отключены

19 мая, 22:14

Доктор Мясников напомнил, что комары переносят смертельно опасные заболевания

Доктор Мясников: Комары — распространители малярии и жёлтой лихорадки

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, что могут переносить смертельно опасные заболевания. В частности, речь идёт о маляриии и жёлтой лихорадке.

Как рассказал Мясников в программе "О самом главном", комары являются переносчиками только тех заболеваний, что могут созреть внутри них. К ним относится малярия, лихорадка денге, жёлтая лихорадка и энцефалит. Одновременно он опроверг бытующее мнение о риске перенять через насекомых ВИЧ или коронавирусную инфекцию.

"Комары не переносят коронавирусную инфекцию и гриппы. Комары переносят те болезни, которым нужен организм комара не только как переносчика, но и где она может созреть", — успокоил врач.

Энтомолог объяснил, кого чаще кусают комары

Энтомолог объяснил, кого чаще кусают комары

Ранее Лайф писал, что первый за три года случай лихорадки денге выявлен в Амурской области. По данным Роспотребнадзора, передают вирус исключительно комары. Напомним, в феврале два случая лихорадки денге зафиксировали в Красноярском крае, а позже ещё три. Среди заразившихся был ребёнок. Известно, что все пациенты вернулись из Таиланда.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
  • Новости
  • Александр Мясников
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров