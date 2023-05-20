Доктор Мясников напомнил, что комары переносят смертельно опасные заболевания

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, что могут переносить смертельно опасные заболевания. В частности, речь идёт о маляриии и жёлтой лихорадке.

Как рассказал Мясников в программе "О самом главном", комары являются переносчиками только тех заболеваний, что могут созреть внутри них. К ним относится малярия, лихорадка денге, жёлтая лихорадка и энцефалит. Одновременно он опроверг бытующее мнение о риске перенять через насекомых ВИЧ или коронавирусную инфекцию.

"Комары не переносят коронавирусную инфекцию и гриппы. Комары переносят те болезни, которым нужен организм комара не только как переносчика, но и где она может созреть", — успокоил врач.