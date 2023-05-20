Доктор Мясников напомнил, что комары переносят смертельно опасные заболевания
Доктор Мясников: Комары — распространители малярии и жёлтой лихорадки
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, что могут переносить смертельно опасные заболевания. В частности, речь идёт о маляриии и жёлтой лихорадке.
Как рассказал Мясников в программе "О самом главном", комары являются переносчиками только тех заболеваний, что могут созреть внутри них. К ним относится малярия, лихорадка денге, жёлтая лихорадка и энцефалит. Одновременно он опроверг бытующее мнение о риске перенять через насекомых ВИЧ или коронавирусную инфекцию.
"Комары не переносят коронавирусную инфекцию и гриппы. Комары переносят те болезни, которым нужен организм комара не только как переносчика, но и где она может созреть", — успокоил врач.
Ранее Лайф писал, что первый за три года случай лихорадки денге выявлен в Амурской области. По данным Роспотребнадзора, передают вирус исключительно комары. Напомним, в феврале два случая лихорадки денге зафиксировали в Красноярском крае, а позже ещё три. Среди заразившихся был ребёнок. Известно, что все пациенты вернулись из Таиланда.
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