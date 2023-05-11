Энтомолог объяснил, кого чаще кусают комары

Люди после интенсивных тренировок в спортзале больше остальных рискуют быть покусанными комарами, заявил в беседе с "Москвой 24" специалист по насекомым, биолог Роман Хряпин.

"Охотнее всего комары кусают людей, подвергшихся хорошей физической нагрузке, пропотевших и с увеличившейся в связи с этим температурой тела. Пот и разгорячённое тело вообще достаточно сильно привлекают комаров", — сказал энтомолог.

Кроме этого, комары любят кусать людей в свободной и открытой одежде. Остаться неуязвимыми для насекомых помогут плотные вещи, которые максимально закрывают участки кожи. Тех, кого такой вариант не устраивает, могут использовать репелленты или эфирное масло эвкалипта лимонного, советует Хряпин.

На природе комаров хорошо отпугивает дым от костра, в который можно "бросить какой-нибудь срезанный трутовик или накидать травы", советует эксперт.

"Любой дым будет резко снижать желание комаров вас атаковать. Вопрос только в том, насколько вам самим будет комфортно дышать этим дымом", — добавил энтомолог.