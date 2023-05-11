Москву после майского ливня атаковали полчища насекомых

Нашествие странных насекомых заметили сегодня жители столицы. Как пишет телеграм-канал SHOT, полчища жуков появились на окнах домов в Москве после прошедшего дождя.

Нашествие насекомых в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Некоторые особо пугливые москвичи в панике звонят в экстренные службы, параллельно с этим закрывая окна в квартиры. Специалисты же объясняют: большая часть насекомых — клопы. Их внезапное появление объясняется резким перепадом погоды. Как добавил эколог Константин Китаев, насекомые для людей и животных абсолютно безобидны.





