"Метеорологическая желтизна": Вильфанд разнёс авторов прогноза о самом жарком лете за 150 лет

Участившиеся публикации о том, что Москву якобы ждёт самое жаркое лето за 150 лет, являются "метеорологической желтизной". Так их назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с kp.ru.

Ранее ряд СМИ сообщил, что некие синоптики прогнозируют экстремально жаркое лето. Вильфанд отметил, что такая формулировка никуда не годится.

"Ну что такое "синоптики прогнозируют"? Ну что это такое? Ну кто-то же должен серьёзно к этому относиться! Дядя Ваня с тётей Машей могут рассуждать о народных приметах. Но не метеорологи. Есть же общий подход!" — возмутился научный руководитель Гидрометцентра.

Метеоролог пояснил, что принципиально невозможно прогнозировать экстремальные события, ведь случайные факторы могут всё изменить. При прогнозе на сутки же фактор случайности составляет всего 1%, а иногда и меньше.