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11 мая, 13:47

"Метеорологическая желтизна": Вильфанд разнёс авторов прогноза о самом жарком лете за 150 лет

Вильфанд: Прогнозы о самом жарком лете за 150 лет — метеорологическая желтизна

Участившиеся публикации о том, что Москву якобы ждёт самое жаркое лето за 150 лет, являются "метеорологической желтизной". Так их назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с kp.ru.

Ранее ряд СМИ сообщил, что некие синоптики прогнозируют экстремально жаркое лето. Вильфанд отметил, что такая формулировка никуда не годится.

"Ну что такое "синоптики прогнозируют"? Ну что это такое? Ну кто-то же должен серьёзно к этому относиться! Дядя Ваня с тётей Машей могут рассуждать о народных приметах. Но не метеорологи. Есть же общий подход!" — возмутился научный руководитель Гидрометцентра.

Метеоролог пояснил, что принципиально невозможно прогнозировать экстремальные события, ведь случайные факторы могут всё изменить. При прогнозе на сутки же фактор случайности составляет всего 1%, а иногда и меньше.

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Ранее синоптик Евгений Тишковец также опроверг сообщения о самом жарком лете за последние 150 лет. Это полный бред и ложь, подчеркнул метеоролог.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
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