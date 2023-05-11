"Метеорологическая желтизна": Вильфанд разнёс авторов прогноза о самом жарком лете за 150 лет
Вильфанд: Прогнозы о самом жарком лете за 150 лет — метеорологическая желтизна
Участившиеся публикации о том, что Москву якобы ждёт самое жаркое лето за 150 лет, являются "метеорологической желтизной". Так их назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с kp.ru.
Ранее ряд СМИ сообщил, что некие синоптики прогнозируют экстремально жаркое лето. Вильфанд отметил, что такая формулировка никуда не годится.
"Ну что такое "синоптики прогнозируют"? Ну что это такое? Ну кто-то же должен серьёзно к этому относиться! Дядя Ваня с тётей Машей могут рассуждать о народных приметах. Но не метеорологи. Есть же общий подход!" — возмутился научный руководитель Гидрометцентра.
Метеоролог пояснил, что принципиально невозможно прогнозировать экстремальные события, ведь случайные факторы могут всё изменить. При прогнозе на сутки же фактор случайности составляет всего 1%, а иногда и меньше.
Ранее синоптик Евгений Тишковец также опроверг сообщения о самом жарком лете за последние 150 лет. Это полный бред и ложь, подчеркнул метеоролог.
LIFE / Павел Баранов