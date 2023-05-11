Москвичам пообещали тёплые выходные с "биполяркой"

Потепление в столице достигнет пика в субботу, 13 мая: столбик термометра поднимется до +23 градусов. Прогнозом погоды в Москве и Подмосковье на выходных поделился с телеканалом "360" руководитель центра "Метео" Александр Шувалов.

"До выходных у нас будет идти небольшое повышение температуры. В субботу температура воздуха в Москве и области поднимется до +22...+23 °C. Предстоящие выходные будут двуликими. Суббота — тёплый день, а в воскресенье температура немного подкачает", — сказал синоптик.

На предстоящей неделе тенденция сохранится и температура воздуха снизится на 4–6 градусов, примерно до 15–17 °C тепла. Потепление почувствуется лишь во второй половине недели.

"Мы перейдём в западную периферию нового сформировавшегося антициклона, и опять — всплеск тепла. Уже пойдём к отметке +23...+25 градусов к следующим выходным", — сказал метеоролог, уточнив, что осадков в Москве не ожидается ещё "как минимум 7–8 дней".