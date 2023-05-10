Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 15:51

Москвичам пообещали, что эпопея с майскими заморозками наконец завершена

Метеоролог Леус: Эпопея с майскими заморозками в Москве завершена

<p>Ближайшей ночью заморозков в столичном регионе уже не будет. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/2Ts5HnA67k8" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Unsplash </a></p>

Ближайшей ночью заморозков в столичном регионе уже не будет. Фото © Unsplash

В Москве завершился период майских заморозков, который оказался самым длительным в XXI веке. Как сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, ближайшей ночью заморозков в столичном регионе уже не будет, температура в Москве опустится до +5...+7 °C, в Подмосковье будет чуть холоднее, но всё равно выше нулевой отметки.

"Майские заморозки в столичном регионе закончились. В Москве они продолжались четыре дня (с 6 по 9 мая) — это самый длительный период майских заморозков в столице в XXI веке. В Подмосковье заморозки продолжались на один день дольше", — проинформировал он.

С четверга-пятницы дневная температура, по прогнозам Леуса, будет колебаться около отметки в +20 °C. Как минимум до конца второй декады мая днём будет +17 °C, а порой и +22 °C. И никакого больше холода.

Одним душно, другим дует: Как не разругаться с коллегами из-за климата в офисе

Одним душно, другим дует: Как не разругаться с коллегами из-за климата в офисе

Ранее Лайф сообщал о том, что теперь нужно разрешение, чтобы повесить кондиционер даже в своей квартире. Судебная коллегия Верховного суда РФ (ВС) вынесла определение, которое гласит, что для размещения кондиционера на фасаде многоквартирного дома необходимо разрешение от общего собрания собственников.

Марина Калегина
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров