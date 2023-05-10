Москвичам пообещали, что эпопея с майскими заморозками наконец завершена

В Москве завершился период майских заморозков, который оказался самым длительным в XXI веке. Как сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, ближайшей ночью заморозков в столичном регионе уже не будет, температура в Москве опустится до +5...+7 °C, в Подмосковье будет чуть холоднее, но всё равно выше нулевой отметки.

"Майские заморозки в столичном регионе закончились. В Москве они продолжались четыре дня (с 6 по 9 мая) — это самый длительный период майских заморозков в столице в XXI веке. В Подмосковье заморозки продолжались на один день дольше", — проинформировал он.

С четверга-пятницы дневная температура, по прогнозам Леуса, будет колебаться около отметки в +20 °C. Как минимум до конца второй декады мая днём будет +17 °C, а порой и +22 °C. И никакого больше холода.