Климат-контроль: Чтобы повесить кондиционер, теперь нужно разрешение Какие шаги нужно предпринимать тем, кто желает законно установить кондиционер в своей квартире и жить спокойно? В каких случаях даже при отсутствии согласования санкции применить не смогут? 16 апреля, 23:40 Блок кондиционера на фасаде дома могут заставить демонтировать. Обложка © Shutterstock

Судебная коллегия Верховного суда РФ (ВС) вынесла определение , которое гласит, что для размещения кондиционера на фасаде многоквартирного дома теперь нужно разрешение от общего собрания собственников.

Эксперты утверждают, что позиция высокой судебной инстанции может быть поводом для любой управляющей компании обязать собственника демонтировать климатическое оборудование, на которое нет соответствующего разрешения. Однако такое предписание коммунальщиков вовсе не бесспорно: в некоторых случаях есть законные основания его не выполнять.

Почему согласование установки кондиционера стало обязательным

Если остальные собственники помещений в доме с установкой кондиционера согласны, проблем, скорее всего, не будет. Фото © Shutterstock

В крупных российских городах сложно найти жилой дом, внешние стены которого не украшали бы блоки от кондиционеров. Неужели все они размещены незаконно?

— Если установка кондиционера не предусмотрена проектом, то главным вопросом является, насколько монтаж внешнего блока такого оборудования нарушает права остальных собственников многоквартирного дома. Если остальные собственники с установкой согласны, то проблем нет, а при отсутствии зафиксированного согласия установка незаконна. Именно эту мысль и закрепил в своём определении Верховный суд РФ, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин.

Анализ судебной практики показывает, что большинство уже состоявшихся судебных решений, обязывающих демонтировать кондиционер, исходит из того, что раз фасад здания (внешние, несущие стены) — это общее имущество всех собственников многоквартирного дома (пункт 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ), то в силу гражданского законодательства распоряжаться им можно только с согласия других собственников (часть 1 статьи 247 Гражданского кодекса РФ). То есть для судов всё сводится к формуле: нет оформленного согласия — внешний блок кондиционера должен быть демонтирован. Получается, что определение ВС только закрепило уже сложившийся подход.

— Позиция ВС заслуживает внимания, однако ни в одном федеральном законе нет прямого указания на необходимость получения какого-либо специального разрешения на установку бытового кондиционера, — указывает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Кроме того, в некоторых субъектах РФ есть свои законы и регламенты о кондиционерах в многоквартирных домах, их действие решение Верховного суда РФ не отменяет.

И действительно, например в Московской области вопросы с кондиционерами регулирует закон № 191/2014-ОЗ, в Курске — решение городского собрания № 22-5-РС, в Санкт-Петербурге — правила благоустройства города. А в Москве порядок установки кондиционеров указан в действующих нормативах по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/02.

— К сожалению, даже в случаях, когда официальное разрешение получено от местной администрации, оно будет действовать только при отсутствии претензий соседей или управляющих компаний. Ведь если спор дойдёт до суда, то его решение, скорее всего, будет не в пользу владельца кондиционера. Судья может обосновать свою позицию всё тем же отсутствием согласия закреплённого в протоколе собрания собственников жилого дома, — поясняет адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Что будет с уже установленными кондиционерами

Даже при наличии согласования кондиционер могут обязать удалить, если он находится на стене исторического здания. Фото © Shutterstock

Специалисты считают, что заставить собственников демонтировать давно установленное климатическое оборудование можно будет только через суд. При этом даже при наличии определения ВС в ряде случаев суды в исках о принудительном демонтаже будут отказывать. При каких условиях так может произойти, пояснил Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

— Многое будет зависеть от применения норм процессуального права. Для предъявления иска придётся соблюдать срок исковой давности. По общему порядку он составляет три года с момента, как лицу стало известно о нарушении его прав. Поэтому представляется, что в отношении уже установленных блоков, чтобы избежать судебных разбирательств, собственникам необходимо сохранять документы, подтверждающие дату монтажа оборудования.

То есть получается, что если управляющая компания или соседи в течение трёх лет с момента монтажа оборудования не заявили претензий, то тем самым они согласились на его размещение.

Но стоит иметь в виду, что ситуация с фактическим согласием (это когда в течение трёх лет не заявляли требований о демонтаже кондиционера) может работать только при условии, если внешний блок не установлен на стене исторического дома, который относится к объектам культурного наследия. В противном случае кондиционер могут обязать удалить, так как он наносит вред охраняемому объекту.

Что делать, если установка кондиционера только планируется

— Чтобы законно установить кондиционер в своей квартире и жить спокойно, перед его монтажом имеет смысл получить согласие общего собрания собственников и проверить, действует ли специальный региональный нормативный регламент о кондиционерах, — рекомендует Александр Инютин. — Ведь если установить кондиционер без такого разрешения, то местные власти имеют право не только взыскать штраф (статья 7.21 КоАП РФ — от 1500 до 2500 рублей. — Прим. Лайфа), но и потребовать за свой счёт демонтировать оборудование и сделать ремонт стены, к которой он был прикреплён.

Специалисты считают, что заставить собственников демонтировать кондиционер можно будет только через суд. Фото © Shutterstock Установлен ли в вашей квартире кондиционер? 0 Да, уже более трёх лет Нет, он мне не нужен Пока не установлен, но планирую его приобрести

Авторы Максим Греков