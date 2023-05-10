О масле, прыжках и деревьях: Развенчано 6 популярных мифов о клещах

О том, как защититься весной от клещей или быстрее всего избавиться от кровопийцы, ходит множество легенд. Самые популярные мифы об этих вредителях развенчали в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-инфекционист Анастасия Холодная и руководитель областного ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий" Фёдор Стулов.

Первый миф: чёрная одежда защищает от клещей. Паразиты не атакуют людей из-за цвета одежды, поэтому специально надевать на прогулку по лесу тёмные вещи нет смысла. Дело в том, что клещи не видят жертву, а чуют или осязают её, пояснил Стулов.

Второй миф: клещи живут в лесу. Это тоже неправда — клещи живут и в городе. Единственное, что они любят, — притемнённые участки, где сохраняется оптимальная влажность для их обитания, уточнил специалист.

Третий миф: клещи живут на деревьях. Эти вредители живут как на кустарниках, так и в траве. При этом клещи не прыгают, а поднимаются наверх в поисках удобного места для обеда.

Четвёртый миф: если быстро снять клеща, ничем не заразишься. Увы, но, если клещ укусил, риск заболевания уже есть. Особенно это касается клещевого энцефалита. Инфекционист уточнила, что вирус содержится в слюнных железах паразита и может попасть в организм буквально в момент укуса.

Пятый миф: если полить маслом, клещ задохнётся и вылезет сам. Не исключено, что от такой манипуляции клещ, наоборот, забеспокоится и углубится дальше. Самый простой вариант — сделать из нитки петельку, окружить ею клеща и потихоньку вытащить.

Шестой миф: прививка спасёт от всех укусов. Вакцинация поможет, но только от клещевого энцефалита. Сегодня чаще встречается возбудитель клещевого боррелиоза и защиты от него пока не существует.

В случае укуса клеща сдают на анализ для статистики переносчиков вируса и получают рекомендации врача. Самое главное правило защиты от нападения паразита: тело должно быть максимально закрыто, резюмируют эксперты.