Россиянам рассказали, кто больше других подвержен укусам клещей

Не соблюдающие меры предосторожности люди чаще других подвержены укусам клещей на природе. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Он напомнил, что часто клещи попадаются не только в лесах, но и в полях и на опушках, в местах с высокой травой.

"Вероятность быть укушенным клещом больше у тех, кто не придерживается правил безопасности при посещении мест, где можно с ними встретиться", — отметил эксперт в беседе с "Москвой 24".

Марьинский добавил, что для собственной безопасности необходимо использовать специальные средства от укусов клещей. Также нужно внимательно читать инструкции к таким репеллентам и помнить, что они смываются при соприкосновении с мокрой травой и дождём.

Марьинский рекомендовал уделять особое внимание нижней половине тела при обработке от клещей. Они заползают на человека с почвы, цепляются с низко расположенных веток или травы. На природу лучше надевать яркие светлые штаны, на которых будет легко заметить клеща. Их стоит заправлять в носки, чтобы ноги были в безопасности.