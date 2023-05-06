Россиянам рассказали, кто больше других подвержен укусам клещей
Эколог Марьинский: Клещи чаще кусают не соблюдающих правила безопасности
Не соблюдающие меры предосторожности люди чаще других подвержены укусам клещей на природе. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Он напомнил, что часто клещи попадаются не только в лесах, но и в полях и на опушках, в местах с высокой травой.
"Вероятность быть укушенным клещом больше у тех, кто не придерживается правил безопасности при посещении мест, где можно с ними встретиться", — отметил эксперт в беседе с "Москвой 24".
Марьинский добавил, что для собственной безопасности необходимо использовать специальные средства от укусов клещей. Также нужно внимательно читать инструкции к таким репеллентам и помнить, что они смываются при соприкосновении с мокрой травой и дождём.
Марьинский рекомендовал уделять особое внимание нижней половине тела при обработке от клещей. Они заползают на человека с почвы, цепляются с низко расположенных веток или травы. На природу лучше надевать яркие светлые штаны, на которых будет легко заметить клеща. Их стоит заправлять в носки, чтобы ноги были в безопасности.
Ранее Лайф писал о том, что в России выявлены первые случаи клещевого вирусного энцефалита. Всего же после укусов клещей в больницы обратилось более 21,7 тысячи граждан.
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