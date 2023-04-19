КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 08:22

Россиянам описали идеальный дресс-код для пикника на природе, чтобы не подцепить клещей

Врач Савельева: Вытряхивание одежды не избавляет от клещей

<p>В лес надеваем светлую однотонную одежду с длинными рукавами, на ней клещи более заметны. Фото © Shutterstock</p>

В лес надеваем светлую однотонную одежду с длинными рукавами, на ней клещи более заметны. Фото © Shutterstock

Светлая однотонная одежда с длинными рукавами — идеальный выбор для пикника на природе, ведь на ней легко можно заметить клеща. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач – старший терапевт АО "Медицина" (клиники академика Ройтберга) Олеся Савельева. При этом она призвала не забывать о головном уборе — в копне волос увидеть насекомое почти невозможно.

"Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время прогулки на природе каждые два часа и ещё один раз дома. Особенно тщательно необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами", — подчеркнула врач.

Для отпугивания клещей следует использовать репелленты, а оказавшись дома, нужно сразу снять одежду и бельё, внимательно их осмотреть, постирать и высушить. Ложиться спать в той же одежде Савельева категорически не рекомендует, а ещё предупреждает: встряхивание одежды не избавит от клещей! Даже самое интенсивное.

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Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что к медикам с укусами клещей в этом сезоне уже обратилось более 6,5 тысячи россиян. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Свердловской и Ростовской областях, Республике Татарстан, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

Марина Калегина
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