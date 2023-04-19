Россиянам описали идеальный дресс-код для пикника на природе, чтобы не подцепить клещей
Врач Савельева: Вытряхивание одежды не избавляет от клещей
В лес надеваем светлую однотонную одежду с длинными рукавами, на ней клещи более заметны. Фото © Shutterstock
Светлая однотонная одежда с длинными рукавами — идеальный выбор для пикника на природе, ведь на ней легко можно заметить клеща. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач – старший терапевт АО "Медицина" (клиники академика Ройтберга) Олеся Савельева. При этом она призвала не забывать о головном уборе — в копне волос увидеть насекомое почти невозможно.
"Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время прогулки на природе каждые два часа и ещё один раз дома. Особенно тщательно необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами", — подчеркнула врач.
Для отпугивания клещей следует использовать репелленты, а оказавшись дома, нужно сразу снять одежду и бельё, внимательно их осмотреть, постирать и высушить. Ложиться спать в той же одежде Савельева категорически не рекомендует, а ещё предупреждает: встряхивание одежды не избавит от клещей! Даже самое интенсивное.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что к медикам с укусами клещей в этом сезоне уже обратилось более 6,5 тысячи россиян. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Свердловской и Ростовской областях, Республике Татарстан, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.