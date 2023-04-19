Россиянам описали идеальный дресс-код для пикника на природе, чтобы не подцепить клещей

Светлая однотонная одежда с длинными рукавами — идеальный выбор для пикника на природе, ведь на ней легко можно заметить клеща. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач – старший терапевт АО "Медицина" (клиники академика Ройтберга) Олеся Савельева. При этом она призвала не забывать о головном уборе — в копне волос увидеть насекомое почти невозможно.

"Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время прогулки на природе каждые два часа и ещё один раз дома. Особенно тщательно необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами", — подчеркнула врач.

Для отпугивания клещей следует использовать репелленты, а оказавшись дома, нужно сразу снять одежду и бельё, внимательно их осмотреть, постирать и высушить. Ложиться спать в той же одежде Савельева категорически не рекомендует, а ещё предупреждает: встряхивание одежды не избавит от клещей! Даже самое интенсивное.