КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 18:57

Роспотребнадзор: С укусами клещей уже обратились более 6,5 тысячи россиян

Благоприятные климатические условия продолжают пробуждать клещей. По данным Роспотребнадзора, на 18 апреля этого года уже более шести с половиной тысяч россиян пострадали от укусов этих насекомых.

"По вопросу ситуации с инфекциями, передающимися клещами, было отмечено, что зарегистрировано более шести с половиной тысяч обращений граждан в связи с укусами клещей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество укусов клещей было зафиксировано в Свердловской и Ростовской областях, Республике Татарстан, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. К слову, в реальности же покусанных клещами, вероятно, ещё больше, поскольку далеко не каждый человек обращается за медицинской помощью.

Россиян призвали не забывать о защите от клещей во время майских пикников

Россиян призвали не забывать о защите от клещей во время майских пикников

Ранее инфекционист Николай Малышев предупреждал россиян об опасном вирусе Хасеки, от которого не существует вакцины. Он переносится через клещей, и единственный способ защититься от него — соблюдать меры предосторожности при походе на природу.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров