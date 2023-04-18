Роспотребнадзор: С укусами клещей уже обратились более 6,5 тысячи россиян

Благоприятные климатические условия продолжают пробуждать клещей. По данным Роспотребнадзора, на 18 апреля этого года уже более шести с половиной тысяч россиян пострадали от укусов этих насекомых.

"По вопросу ситуации с инфекциями, передающимися клещами, было отмечено, что зарегистрировано более шести с половиной тысяч обращений граждан в связи с укусами клещей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество укусов клещей было зафиксировано в Свердловской и Ростовской областях, Республике Татарстан, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. К слову, в реальности же покусанных клещами, вероятно, ещё больше, поскольку далеко не каждый человек обращается за медицинской помощью.