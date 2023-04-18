Роспотребнадзор: С укусами клещей уже обратились более 6,5 тысячи россиян
Благоприятные климатические условия продолжают пробуждать клещей. По данным Роспотребнадзора, на 18 апреля этого года уже более шести с половиной тысяч россиян пострадали от укусов этих насекомых.
"По вопросу ситуации с инфекциями, передающимися клещами, было отмечено, что зарегистрировано более шести с половиной тысяч обращений граждан в связи с укусами клещей", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что наибольшее количество укусов клещей было зафиксировано в Свердловской и Ростовской областях, Республике Татарстан, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. К слову, в реальности же покусанных клещами, вероятно, ещё больше, поскольку далеко не каждый человек обращается за медицинской помощью.
Ранее инфекционист Николай Малышев предупреждал россиян об опасном вирусе Хасеки, от которого не существует вакцины. Он переносится через клещей, и единственный способ защититься от него — соблюдать меры предосторожности при походе на природу.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин