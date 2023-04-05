Назван единственный способ защиты от переносчиков вируса Хасеки

На данный момент не существует вакцины от обнаруженного в России вируса Хасеки, передающегося через укусы клещей. По словам инфекциониста Николая Малышева, единственный способ защититься от него — меры предосторожности при походе на природу.

"Могут быть разные заболевания от укуса клеща — их надо профилактировать. А профилактика одна — правильно одеваться при выходе в места, где могут водиться насекомые. Надо себя предохранять от укусов клещей", — рассказал он РИА "Федерал пресс".

Специалист напомнил, что помимо нового вируса клещи способны переносить другое опасное заболевание — клещевой боррелиоз, от которого также не существует прививки. Поэтому при укусе насекомого необходимо сразу обращаться в больницу, не занимаясь самолечением.