Россиян призвали не забывать о защите от клещей во время майских пикников

С наступлением майских праздников многие россияне отправятся на дачи или в отпуска, что может грозить встречей с клещами. По словам профессора, доктора медицинских наук, инфекциониста Николая Малышева, в последние годы фиксируются случаи укусов даже зимой — иногда членистоногие "забиваются" в места с условиями, позволяющими не засыпать.

В беседе с РИАМО специалист назвал особенно опасными регионы нашей страны с повышенной активностью клещей-переносчиков — Сибирь и Дальний Восток.

"Обычно известно, что более высокая активность — это всё за Уральским хребтом и при этом вирусы клещевого энцефалита и их патогенность наиболее выражена на востоке нашей страны — на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Чем дальше на восток, тем они более патогенные", — предупредил собеседник.

Разумеется, далеко не все клещи переносят опасные заболевания, добавил Малышев. Однако не стоит надеяться на удачу. В случае укуса, настаивает он, "на ваточку, во флакончик и на экспертизу" в ближайшее профильное учреждение.