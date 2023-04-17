КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 09:54

Россиян призвали не забывать о защите от клещей во время майских пикников

Инфекционист Малышев призвал быть осторожными на майские праздники из-за клещей

С наступлением майских праздников многие россияне отправятся на дачи или в отпуска, что может грозить встречей с клещами. По словам профессора, доктора медицинских наук, инфекциониста Николая Малышева, в последние годы фиксируются случаи укусов даже зимой — иногда членистоногие "забиваются" в места с условиями, позволяющими не засыпать.

В беседе с РИАМО специалист назвал особенно опасными регионы нашей страны с повышенной активностью клещей-переносчиков — Сибирь и Дальний Восток.

"Обычно известно, что более высокая активность — это всё за Уральским хребтом и при этом вирусы клещевого энцефалита и их патогенность наиболее выражена на востоке нашей страны — на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Чем дальше на восток, тем они более патогенные", предупредил собеседник.

Разумеется, далеко не все клещи переносят опасные заболевания, добавил Малышев. Однако не стоит надеяться на удачу. В случае укуса, настаивает он, "на ваточку, во флакончик и на экспертизу" в ближайшее профильное учреждение.

Клещи проснулись почти во всех регионах России

Клещи проснулись почти во всех регионах России

Ранее Николай Малышев предупреждал россиян об опасном вирусе Хасеки, от которого не существует вакцины. Он переносится через клещей и единственный способ защититься от него — соблюдать меры предосторожности при походе на природу.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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