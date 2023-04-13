Клещи проснулись почти во всех регионах России

Клещи проснулись и проявляют активность почти во всех регионах России. Об этом сообщила журналистам в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила, что эти насекомые могут переносить до десяти разных, довольно опасных вирусов и передавать их человеку. Самая главная угроза — это клещевой вирусный энцефалит, единственной защитой от которого является вакцинация.

"Клещи несут около десяти, семь — точно, абсолютно самых разных вирусов, могут переносить и передавать человеку", — отметила Попова в интервью НТВ.

Заразиться можно и через укушенных животных. К примеру, тот же энцефалит может передаваться и с сырым козьим молоком, поэтому пить его нужно только кипячёным, предупредили в Роспотребнадзоре.