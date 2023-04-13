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13 апреля, 09:15

Клещи проснулись почти во всех регионах России

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, какие риски несёт укус клеща

<p>Клещи переносят до десяти разных, довольно опасных вирусов и могут передавать их человеку. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/SRojw9yWxSA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Клещи переносят до десяти разных, довольно опасных вирусов и могут передавать их человеку. Фото © Unsplash

Клещи проснулись и проявляют активность почти во всех регионах России. Об этом сообщила журналистам в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила, что эти насекомые могут переносить до десяти разных, довольно опасных вирусов и передавать их человеку. Самая главная угроза — это клещевой вирусный энцефалит, единственной защитой от которого является вакцинация.

"Клещи несут около десяти, семь — точно, абсолютно самых разных вирусов, могут переносить и передавать человеку", отметила Попова в интервью НТВ.

Заразиться можно и через укушенных животных. К примеру, тот же энцефалит может передаваться и с сырым козьим молоком, поэтому пить его нужно только кипячёным, предупредили в Роспотребнадзоре.

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Ранее Лайф рассказывал, как правильно самостоятельно снять клеща. Необходимо взять насекомое пинцетом или обёрнутыми марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Далее, держа перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело вокруг оси и извлечь из кожи. А между тем в Роспотребнадзоре выявили новый вирус Хасеки, передающийся людям через укусы клещей.

Марина Калегина
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