Клещи проснулись почти во всех регионах России
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, какие риски несёт укус клеща
Клещи переносят до десяти разных, довольно опасных вирусов и могут передавать их человеку. Фото © Unsplash
Клещи проснулись и проявляют активность почти во всех регионах России. Об этом сообщила журналистам в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила, что эти насекомые могут переносить до десяти разных, довольно опасных вирусов и передавать их человеку. Самая главная угроза — это клещевой вирусный энцефалит, единственной защитой от которого является вакцинация.
"Клещи несут около десяти, семь — точно, абсолютно самых разных вирусов, могут переносить и передавать человеку", — отметила Попова в интервью НТВ.
Заразиться можно и через укушенных животных. К примеру, тот же энцефалит может передаваться и с сырым козьим молоком, поэтому пить его нужно только кипячёным, предупредили в Роспотребнадзоре.
Ранее Лайф рассказывал, как правильно самостоятельно снять клеща. Необходимо взять насекомое пинцетом или обёрнутыми марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Далее, держа перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело вокруг оси и извлечь из кожи. А между тем в Роспотребнадзоре выявили новый вирус Хасеки, передающийся людям через укусы клещей.