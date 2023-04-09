В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно самостоятельно снять клеща
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В случае укуса клеща наилучшим решением станет обращение к врачу, предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. Однако можно снять самостоятельно, но важно делать это аккуратно, не обрывая хоботка паразита.
Необходимо взять насекомое пинцетом или обёрнутыми марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Далее, держа перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело вокруг оси и извлечь из кожи.
После этого следует продезинфицировать место укуса и помыть руки, а снятого клеща отнести в лабораторию на исследование. Важно проверить, не заражён ли он.
Лайф рассказывал о единственном способе защититься от передающегося через укусы клещей вируса Хасеки. По словам инфекциониста Николая Малышева, помочь сможет только соблюдение мер предосторожности при выходе на природу вроде закрытой одежды.