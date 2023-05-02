Роспотребнадзор заявил о первых случаях клещевого энцефалита в РФ
В России выявлены первые случаи клещевого вирусного энцефалита. Всего же после укусов клещей в больницы обратилось более 21,7 тысячи граждан. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
"В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратилось более 21,7 тысячи человек. Выявлены первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом", — говорится в сообщении ведомства.
При этом прививки от клещевого энцефалита уже получили почти 1,73 млн россиян, это больше, чем в прошлом году (1,4 млн). Всего за сезон планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.
Напомним, ранее врачи напоминали россиянам о необходимости сделать прививку от энцефалита, чтобы избежать заражения от укуса клещей, которое может привести к серьёзным последствиям, в том числе инвалидности или летальному исходу. Самыми опасными по распространению этого заболевания являются около 50 субъектов, где риску заражения подвержено более 60 миллионов человек.
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