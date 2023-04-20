Терапевт назвала регионы, где выше риск подцепить клещевой энцефалит

В первую очередь вакцинацию от клещевого энцефалита должны пройти жители Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской, Тверской, Ивановской и Костромской областей, а также Алтая. Причина в том, что именно в этих регионах повышенный риск заражения. Об этом предупредила терапевт Алёна Гуляева.

"А вот вероятность заразиться боррелиозом очень высока во всех регионах России. Активными клещи являются в период с апреля по октябрь до первых заморозков. Но пик приходится на май—июль", — пояснила врач в беседе с URA.RU.

По её словам, в перечисленных регионах жителей нужно вакцинировать в обязательном порядке. У привитых укус клеща хоть и может вызвать заболевание, оно будет протекать в лёгкой форме, без тяжёлых последствий для организма. Терапевт посоветовала вакцинироваться в любое удобное время в году, но успеть сделать это за две недели до того, как похода в "очаг инфекции".