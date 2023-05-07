Всё, что нам нужно знать о жизни клещей На майские праздники многие люди уезжают за город. Однако здесь их ждёт опасность. Более тысячи укусов клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала сезона 2023 года, сообщает региональное управления Роспотребнадзора. Что нужно знать о клещах. 7 мая, 00:28 Обложка © Shutterstock

Укусы этих кровососов могут быть смертельными, потому что они передают человеку опасные заболевания — в том числе энцефалит и боррелиоз. Но хоть клещи и паразиты, не спешите осуждать. Если бы клещ мог позволить себе адвоката, тот нашёл бы что сказать в его защиту.

Трудный путь клеща

У клеща трудное детство. Он растёт без матери, потому что она умирает, дав жизнь новому поколению. И немудрено: она откладывает 1,7 тыс. личинок. Однако до взрослого возраста доживают немногие.

Клещ постоянно испытывает муки голода. Сколько раз в день вы едите? Клещ — всего трижды в течение жизни. Пусть приёмы пищи и длятся по несколько дней.

Он не рождён летать, ходить и даже ползать! За свою жизнь клещ самостоятельно может преодолеть максимум 10 метров. Зато он хорошо умеет ждать. Охотится он так: сидит на травинке и ждёт. Бывает, месяцами. Клещ не видит, потому что глаз у него нет (мы рассматриваем клеща из рода Ixodes — основного переносчика энцефалита), но он различает запахи. Для этого у него есть специальные органы на передних лапках.

Клещ часто охотится в траве вдоль лесных тропинок. Там вкусно пахнет, потому что постоянно ходят люди и животные. Только обычно слишком быстро, и такой "фастфуд" поймать бывает непросто. Зато клещ чувствует тепло. И когда рядом останавливается кто-то, он переползает на хозяина.

Клещ-личинка выбирает мелких животных — мышей, кротов или птиц. Он присасывается, пьёт кровь 3–8 дней, а насытившись, падает на землю. И тут происходит превращение. Личинка растёт, к шести лапам у неё добавляются ещё две — и она становится нимфой.

Как в античные времена, лесная нимфа сидит на поляне и ждёт жертвоприношений. И лес приносит ей в жертву оказавшихся рядом зайцев и белок. Нимфа забирается в шерсть животного и снова обедает 3–11 дней.

Взрослых клещей учёные называют имаго. Имаго ищут себе амиго покрупнее: так в их судьбе может появиться человек. У последнего в среднем 5–6 литров крови. Клещ может выпить всего каплю. Да и то если речь идёт о самке, ведь ей нужно позаботиться о будущем потомстве. Насыщаясь, она увеличивается в три раза: от исходных 6 мм до 15 (берём собачьего клеща рода Ixodes). Самцам же кровь нужна только для поддержания собственной жизни. Обратите внимание: клещи делают всё возможное, чтобы человек даже не почувствовал, что его укусили. Боли нет, так как, внедряясь в кожу, кровосос обрабатывает рану обезболивающим веществом.

Клещ часто охотится в траве вдоль лесных тропинок. Фото © Shutterstock

И тут важно подчеркнуть, что сам по себе укус клеща неопасен. Проблемы возникают, только если кровосос был заражён. Клещевой энцефалит, боррелиоз, или болезнь Лайма, сыпной и возвратный клещевой тиф, вирус пироплазмоза — основной список недугов. Однако клеща обвинить в чём-либо сложно: болезнь досталась ему от предыдущего хозяина или матери.

Клещи — фаталисты. Они не выбирают себе вторую половинку, составляя заранее список качеств: "она должна быть красивой, умной, с чувством юмора". Их сводит судьба: создать семью может только пара, которая встретилась на одном хозяине. В любви клещи не знают предела: самец, оплодотворив самку, умирает, потому что отдал все силы. Самка ещё около недели пьёт кровь, превращаясь в свинцово-серый шар. Затем, оплакав умершего любовника, она бросается в отчаянии (и по зову инстинкта) на землю. Там она откладывает личинки и тоже погибает, обессилев.

Свой трудный жизненный путь клещ проходит максимум за восемь лет. Осенью он зарывается в опавшую листву и там, оцепенев, пережидает зиму.

Как защититься от клещей

Человек сам делает всё возможное, чтобы быть укушенным. Весной и летом он отправляется в лес в шортах и майке, подставляя своё тело кровососам. Более того, люди способствуют росту численности клещей: городские парки комфортнее для жизни паразитов, нежели лесные чащи.

Защитить себя от клеща человеку довольно просто: нужна одежда, закрывающая всё тело. Антиклещ-стайл — это брюки, заправленные в носки, кофта, заправленная в брюки, плотно прилегающие к запястьям манжеты и капюшон. Встретив человека в такой броне, оставит надежду всякий к нему ползущий.

До и после питания кровью. Фото © Wikipedia

А чтобы клещ вообще искал себе хозяев в другом месте, человек призывает на помощь репелленты (от лат. repellens — "отталкивающий"). Ими стоит обрызгивать оставшиеся открытые части тела. Такие средства содержат диэтилтолуамид — для клещей это вещество настолько же страшное, насколько его название — для филолога (не рекомендуется обрабатывать репеллентами маленьких детей, как-никак там есть токсины).

Человек без зазрения совести использует и более мощное оружие — акарицидные средства. Если клещ заползёт на опрысканную таким веществом одежду, у него отнимутся лапки и он упадёт на землю (на кожу брызгать не нужно: такие средства ещё более токсичны, чем репелленты).

На помощь человеку приходят и растения. Привычный дачный забор от клещей не спасает, а вот живая изгородь из бархатцев, лаванды, кошачьей мяты создаёт естественный барьер: клещам не нравятся эти растения. Химическими репеллентами человек обрабатывает свои газоны и декоративные кустарники (за три дня до приезда детей; нельзя опрыскивать места, запланированные под грядки).

Кроме того, у человека есть возможность сделать прививку от клещевого энцефалита (за месяц-полтора до того, как клещи начнут охотиться (первые укусы бывают в апреле).

А чтобы клещ вообще искал себе хозяев в другом месте, человек призывает на помощь репелленты. Фото © Shutterstock

Как видите, возможностей уберечь себя от нападений клещей и их последствий у человека достаточно.

Что делать, если укусил клещ

Если появились тревожные симптомы, не надо ждать, как клещ на травинке, пройдёт или нет. Надо сразу обращаться к врачу. При энцефалите (переводится с латинского как "воспаление мозга") сначала появляется лихорадка, головная боль, слабость, тошнота. В некоторых случаях у заболевшего бывают нарушения сознания и паралич. Он может и умереть. Но у врачей есть лекарства от всех форм энцефалита.

Первые симптомы при боррелиозе — красные кольца вокруг укуса. Они могут быть гигантскими — например, на всю спину. Также появляются кашель, насморк, головная боль, слабость, как при простуде. Но потом нарушается работа сердца, портятся кости и суставы, на коже появляются красные наросты. Заболевший может стать инвалидом или погибнуть. Болезнь получила своё название из-за боррелий — длинных, закрученных в спираль бактерий, которые попадают в кровь и начинают там размножаться.

Другое название — болезнь Лайма, потому что впервые изучать её стали в 1975 году в местечке Лайм в США.

На юге России встречаются и другие клещи, например из рода Hyalomma, — они переносят геморрагическую лихорадку Крым-Конго (у больного повышается температура, появляются сыпь, пятна и гематомы на коже, кровоточат десна, места инъекций, может болеть живот, возможна желтуха).

Клещи из рода Dermacentor (встречаются на юге России и в Западной Сибири) переносят клещевой энцефалит, омскую геморрагическую лихорадку, туляремию, клещевой североазиатский сыпной тиф (всё это также опасные заболевания).

В любом случае, ещё раз повторяем, важно как можно быстрее обратиться к врачу.

Как вытащить клеща

Часто человек, увидев на себе клеща, мгновенно отрывает ему голову: человек тянет за тело кровососа, а головка остаётся у него под кожей. Ни первый, ни второй в таком развитии событий не заинтересованы.

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Самый простой способ — взять ватную палочку и смазать маслом кожу вокруг кровососа. Масло попадёт клещу в дыхательные проходы (а они расположены не на голове, а позади четвёртой пары ног) — он начнёт задыхаться и выползет сам. Если нет масла, можно использовать водку, бензин и даже лак для ногтей. Ранку надо обработать йодом.

Есть и специальный инструмент для вытаскивания клещей — он похож на маленький гвоздодёр. Обращаю внимание: не надо дёргать! Следует аккуратно выкручивать клеща из кожи.

Вытащить клеща можно и ниткой. Прочную нить завязывают в узел как можно ближе к хоботку клеща, затем скручивают её в одном направлении, немного подтягивая вверх, пока клещ не выкрутится.

Берегите тех, кто с вами одной крови, — таков закон джунглей.

Если клещи кусают, это кому-нибудь нужно

Обвинять всех клещей (их 48 тысяч видов) в том, что они бесполезны, — беспочвенно: многие из них как раз делают почву в лесу лучше. Они питаются гниющими останками животных и растений, так что их можно назвать санитарами леса.

Есть клещи-хищники — их скупают дачники (особенно виды амблисейус и фитосейус). Хищников запускают в теплицы, и там они быстро расправляются со своими братьями-веганами — клещами, которые питаются соком растений.

О пользе клещей-вампиров рассказали миру швейцарские учёные. В слюне клещей есть элементы, которые блокируют воспалительные процессы. Благодаря этому паразиты могут долго жить в коже жертвы, не причиняя ей боли. Учёные уже провели эксперименты на мышах — после введения им этих белков у грызунов уменьшались воспаления на коже, в суставах и лёгких. Не исключено, что в будущем люди будут приходить в аптеку за "клещельгином".

И наконец, у природы нет нелюбимых детей — важны все. И если клещи кусают, значит, это кому-нибудь нужно.