"Запахи имеют значение": Россиянам раскрыли необычный способ отпугнуть комаров
Биолог Глазков: Отпугнуть комаров поможет обычное мыло
Обычное мыло может помочь отпугнуть комаров, которых привлекают сильные человеческие запахи, рассказал биолог Павел Глазков. Однако специалист отметил, что этот совет работает, если насекомых не слишком много, при большем же количестве кровососов эффект будет едва заметен.
"Так или иначе лучше помыться, если человек не хочет привлекать комаров. <...> Также есть данные, что на одних людей комары реагируют больше, чем на других. Запахи действительно имеют значение", — сказал Глазков в беседе с газетой "Петербургский дневник".
По словам биолога, в Петербурге есть около 35 видов комаров, а в Ленобласти — порядка 40. Как подчеркнул специалист, число насекомых значительно увеличилось за последние 15 лет из-за потепления.
Ранее Лайф писал, что первый за три года случай лихорадки денге выявлен в Амурской области. По данным Роспотребнадзора, передают вирус исключительно комары. Напомним, в феврале два случая лихорадки денге зафиксировали в Красноярском крае, а позже ещё три. Среди заразившихся был ребёнок. Известно, что все пациенты вернулись из Таиланда.
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