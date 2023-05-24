"Запахи имеют значение": Россиянам раскрыли необычный способ отпугнуть комаров

Обычное мыло может помочь отпугнуть комаров, которых привлекают сильные человеческие запахи, рассказал биолог Павел Глазков. Однако специалист отметил, что этот совет работает, если насекомых не слишком много, при большем же количестве кровососов эффект будет едва заметен.

"Так или иначе лучше помыться, если человек не хочет привлекать комаров. <...> Также есть данные, что на одних людей комары реагируют больше, чем на других. Запахи действительно имеют значение", — сказал Глазков в беседе с газетой "Петербургский дневник".