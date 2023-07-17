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17 июля, 14:00

Власти опровергли сообщения о завозе в Россию неизвестной болезни из Египта

Роспотребнадзор: В России нет случаев заражения неизвестной болезнью из Египта

В России не зарегистрировано случаев заражения неизвестной болезнью, случаи которой обнаружены в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Неизвестной египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается. Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все — среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге "привозят" из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта — несколько реже", — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что до 2019 года отмечалась тенденция к росту числа завозных случаев лихорадки денге, а с 2020 года, наоборот, количество заболевших существенно снижается.

В России усилили контроль за рейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни

В России усилили контроль за рейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни

Как писал Лайф, Минздрав Египта сообщил о случаях неизвестного заболевания в деревне Эль-Аликат. Местные СМИ приводят разные данные о количестве заражённых — от двухсот человек до тысячи. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары и другие кровососущие насекомые. Позже появилась информация, что среди туристов, вернувшихся из Египта в Красноярский край, зарегистрировано якобы 18 случаев таинственного заболевания.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Наталья Исакова
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