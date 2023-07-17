Неизвестную болезнь из Египта уже нашли в России
Mash: В Красноярске выявили 18 случаев неизвестной болезни, появившейся в Египте
В России уже зафиксированы случаи неизвестной болезни, вспышка которой произошла в Египте. Как сообщает Mash, только в Красноярске уже зафиксировано 18 случаев с туристами, которые прилетели из отпуска.
По данным телеграм-канала, к делу подключился Роспотребнадзор. Основные симптомы заболевания следующие: высокая температура (выше 40 градусов), тошнота, рвота, ломота, головная боль. Однако госпитализация в большинстве случаев заболевшим не требуется. Российским туристам в Египте рекомендуется носить защитные маски и пользоваться спреем от комаров.
Напомним, ранее Минздрав Египта сообщил о случаях неизвестного заболевания в деревне Эль-Аликат. Местные СМИ приводят разные цифры заражённых — от двухсот человек до тысячи. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге. Переносчиками болезни являются комары и другие кровососущие насекомые. Инкубационный период составляет от четырёх до 10 дней.