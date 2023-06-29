У границ России впервые засекли комаров – переносчиков опасной лихорадки
В Финляндии впервые обнаружили комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила
В районе финского города Пори впервые обнаружили новый вид комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила, информирует пресс-служба Университета Хельсинки.
"Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии — самой северной точке наблюдения этого вида в Европе", — говорится в сообщении.
По словам специалистов, на данный момент в Финляндии был найден лишь один представитель комаров – распространителей опасного заболевания, однако маловероятно, что на территории страны не найдутся и другие особи этого вида. Самыми ближайшими точками наблюдения сейчас также являются Ленинградская область и район Сконе (Швеция).
Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трёх недель. Болезнь протекает с головными болями, а также высокой температурой и першением в горле. В тяжёлых случаях возможно поражение центральной нервной системы. Летальность от лихорадки Западного Нила составляет 12–14%.
Ранее эксперт по домоводству Марина Рубенкова назвала три действенных средства от комаров. Одно из них — это, конечно же, москитная сетка на окнах. По словам эксперта, современные изделия имеют отверстия, которые хорошо пропускают воздух, но являются непреодолимой преградой для любого вида насекомых.
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