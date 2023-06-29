У границ России впервые засекли комаров – переносчиков опасной лихорадки

В районе финского города Пори впервые обнаружили новый вид комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила, информирует пресс-служба Университета Хельсинки.

"Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии — самой северной точке наблюдения этого вида в Европе", — говорится в сообщении.

По словам специалистов, на данный момент в Финляндии был найден лишь один представитель комаров – распространителей опасного заболевания, однако маловероятно, что на территории страны не найдутся и другие особи этого вида. Самыми ближайшими точками наблюдения сейчас также являются Ленинградская область и район Сконе (Швеция).

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трёх недель. Болезнь протекает с головными болями, а также высокой температурой и першением в горле. В тяжёлых случаях возможно поражение центральной нервной системы. Летальность от лихорадки Западного Нила составляет 12–14%.