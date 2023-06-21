Составлен топ-3 способов защитить квартиру от комаров

Лето — пик активности комаров и прочих мошек, и нередко назойливые насекомые проникают в квартиру и портят жизнь хозяевам. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова рассказала в беседе с газетой "Вечерняя Москва", как защитить дом от комаров.

Москитная сетка на окнах. На сегодняшний день — это самый эффективный метод защиты от комаров. По словам эксперта, современные изделия имеют отверстия, которые хорошо пропускают воздух, но являются непреодолимой преградой для любого вида насекомых.

"Даже маленькая мошка не сможет пролететь, не говоря уже про комаров. Однако важно не натягивать её слишком сильно, иначе из-за давления могут образоваться дыры, которые позволят комарам беспрепятственно залететь в квартиру", — сказала она.

Фумигатор. Эти устройства просты в использовании, но у некоторых могут вызвать аллергию из-за наличия в составе химических веществ, предупредила Рубенкова. Перед применением необходимо внимательно изучить состав. Фумигаторы воздействуют на нервную систему насекомых ядовитыми испарениями. Устройство вставляется в розетку, а в него помещается пластинка или заливается специальная жидкость.

Ультразвуковой отпугиватель. Такой прибор эффективен в борьбе с комарами в квартире, однако его действие распространяется на ограниченную площадь помещения. Устройства издают звуки, которые отпугивают кровососущих насекомых.

"Ультразвуковые отпугиватели безопасны для людей и домашних животных. Есть два вида отпугивателей: один из них вставляется в розетку как фумигатор, а другой — это приложение для смартфона, которое работает таким же образом", — пояснила эксперт.